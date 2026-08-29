Neemuch Latest Breaking News: रक्षाबंधन की खुशियां मातम में बदलीं, सिंगोली में सडक़ हादसे में मां-बेटे की दर्दनाक मौत

एक साथ मां-बेटे की मौत से शोक की लहर

मृतक मनीष मोहिवाल, सिंगोली के प्रतिष्ठित समाजसेवी हरकचंद जैन मोहिवाल (बर्तन भंडार) के पुत्र थे। मनीष के निधन से उनके परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। उनके 8 और 13 वर्ष की पुत्री हैं। दोनों बेटियों के सिर से पिता का साया हमेशा के लिए उठ गया। एक ही परिवार में मां और बेटे की एक साथ हुई दर्दनाक मौत की खबर से सिंगोली नगर सहित पूरे जैन समाज में शोक की लहर व्याप्त है। रक्षाबंधन जैसे पावन पर्व पर हुई इस हृदयविदारक घटना ने हर किसी को गमगीन कर दिया। मां लाड़ बाई और पुत्र मनीष मोहिवाल की अंतिम यात्रा 29 अगस्त को उनके निज निवास वार्ड क्रमांक 13 सिंगोली से निकाली गई। इसके बाद सिंगोली मोक्षधाम पर दोनों का अंतिम संस्कार किया गया।