मादक पदार्थ तस्करी के दो प्रकरण में 118 किलो डोडाचूरा जब्त, 5 आरोपी गिरफ्तार

दूसरी कार्रवाई में 57.800 किलो डोडाचूरा बरामद

दूसरी कार्रवाई 19 अगस्त को मुखबिर की सूचना पर की गई। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सतनाम सिंह पिता शेरसिंह, राजबिंदर सिंह पिता लालसिंह और राजप्रित सिंह उर्फ टीनू पिता जरनेलसिंह को हिरासत में लिया। आरोपियों के कब्जे वाले बैग की तलाशी लेने पर 57.800 किलोग्राम अवैध डोडाचूरा बरामद हुआ। इस प्रकरण में तीनों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। पुलिस के अनुसार पूछताछ में आरोपियों ने डोडाचूरा स्वयं के उपयोग के लिए ले जाना बताया है। हालांकि पुलिस मादक पदार्थ की उपलब्धता, उसके स्रोत और संभावित क्रय-विक्रय से जुड़े पहलुओं की भी जांच कर रही है।