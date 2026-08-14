मिलावट पर बड़ी कार्रवाई, सवा तीन लाख की खाद्य सामग्री जब्त

विभाग की टीम ने 12 अगस्त को एफएसएसएआई पोर्टल पर प्राप्त शिकायत के निराकरण के लिए स्टेशन रोड स्थित बालाजी गणेश मार्केट में कार्तिक एक्सपोर्ट का निरीक्षण किया गया। यहां विक्रय एवं पैकिंग के लिए रखे इसबगोल हस्क, मैथी पाउडर, कलौंजी पाउडर, शॉप पाउडर और जीरा के नमूने लिए गए। इसबगोल हस्क का शेष करीब 6 हजार 500 रुपए मूल्य का स्टॉक खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के प्रावधानों के तहत जब्त किया गया। संबंधित फर्म द्वारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी खाद्य सामग्री बेचे जाने की जानकारी सामने आई। इसी दिन शिकायत के आधार पर भरभडिय़ा रोड स्थित श्री मारुति नमकीन भंडार का निरीक्षण किया गया। यहां बिक्री के लिए मावा लड्डू रखे मिले। मूंगफली के तेल से खाद्य पदार्थों का निर्माण किया जा रहा था। टीम ने मावा लड्डू, मूंगफली तेल, अजवाइन और सौंफ के नमूने लिए। आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जाने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 32 के तहत सुधार सूचना पत्र जारी किया गया।