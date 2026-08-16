नीमच में सोना डेढ़ लाख रुपए प्रति दस ग्राम

अगस्त की शुरुआत में जहां सोना करीब 1,41,800 रुपए प्रति 10 ग्राम और चांदी 2,19,900 रुपए प्रति किलो के आसपास थी, वहीं 13 अगस्त तक सोना 1,49,000 रुपए और चांदी 2,34,000 रुपए के स्तर तक पहुंच गई थी। इस तरह करीब दस दिनों में सोने में लगभग 7,200 रुपए और चांदी में करीब 14,100 रुपए तक की तेजी दर्ज हुई। नीमच सराफा बाजार के उपलब्ध भाव के अनुसार 13 अगस्त को सोना 1,49,700 रुपए प्रति 10 ग्राम और चांदी 2,30,500 रुपए प्रति किलो रही। यानी 12 अगस्त के मुकाबले सोने में और मजबूती दिखाई दी, जबकि चांदी में कुछ नरमी आई। इसके अगले दिन 14 अगस्त को सोने का भाव 1,49,600 रुपए और चांदी 2,29,500 रुपए प्रति किलो दर्ज हुआ।