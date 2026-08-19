Neemuch News: ‘बेटी तुम्हारे मम्मी-पापा नीचे बुला रहे हैं’…गार्ड की सतर्कता से टली अनहोनी

सिविल सर्जन डॉ. महेंद्र पाटिल ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही वे मौके पर पहुंचे थे। पुलिस को तत्काल सूचना दी गई है। अस्पताल में लगे सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग देखी जा रही है और फुटेज के आधार पर संदिग्ध की पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं। घटना के बाद अस्पताल प्रबंधन और पुलिस ने ट्रॉमा सेंटर में लगे सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग खंगालना शुरू कर दिया है। फुटेज में संदिग्ध की अस्पताल में मौजूदगी और बच्ची के आसपास उसकी गतिविधियों की जानकारी जुटाई जा रही है। पुलिस संदिग्ध की पहचान कर उसकी तलाश में जुटी है। कैंट थाना प्रभारी सौरभ शर्मा ने बताया कि जिला अस्पताल में बालिका को अगवा किए जाने की कोशिश होने की सूचना प्राप्त हुई थी। पुलिस टीम मौके पर पहुंची थी। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है।