19 अगस्त 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

नीमच

Neemuch News: ‘बेटी तुम्हारे मम्मी-पापा नीचे बुला रहे हैं’…गार्ड की सतर्कता से टली अनहोनी

Child Abduction Attempt: सुरक्षा गार्ड आगे बढ़ा तो बच्ची को छोड़कर भागा संदिग्ध व्यक्ति, मां बोली- पास में भर्ती महिला से मिलने बाहर गई थी, सीसीटीवी से आरोपी की पहचान की जा रही है।
2 min read
Google source verification

नीमच

image

Shailendra Sharma

Aug 19, 2026

neemuch child abduction attempt

district hospital trauma centre child abduction attempt, एआई से बनाई गई प्रतीकात्मक तस्वीर (source- ai)

Neemuch Child Abduction Attempt: मध्यप्रदेश के नीमच के जिला अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर से एक 8 साल की मासूम बच्ची को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले जाने की संदिग्ध व्यक्ति की कोशिश, ट्रॉमा सेंटर में तैनात गार्ड की सतर्कता के कारण नाकाम हो गई। संदिग्ध व्यक्ति बच्ची को बहला फुसलाकर अपने साथ ले जा रहा था, तभी गार्ड को उस पर शक हुआ और जब गार्ड उसकी तरफ आगे बढ़ा तो आरोपी बच्ची को छोड़कर भाग गया। आरोपी के भागने के बाद पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की।

गार्ड की सतर्कता से टली अनहोनी

जिला अस्पताल में स्थित ट्रॉमा सेंटर की ऊपरी मंजिल पर बने मेडिकल वार्ड में मंगलवार को एक संदिग्ध व्यक्ति बैठा हुआ था। इस दौरान उसने पास में ही बच्ची से बातचीत की और उसे बताया कि उसके माता-पिता नीचे चले गए हैं। इसके बाद वह बच्ची को अपने साथ नीचे ले जाने लगा। संदिग्ध की गतिविधियां देखकर सुरक्षा गार्ड सतर्क हो गया और उसकी ओर बढ़ा। गार्ड को आता देख संदिग्ध बच्ची को छोड़कर वहां से भाग गया।

देखें वीडियो-

अस्पताल में मचा हड़कंप

बच्ची की मां ने बताया कि वह पास के बेड पर भर्ती एक महिला को देखने के लिए कुछ देर के लिए वार्ड से बाहर गई थी। इसी दौरान संदिग्ध व्यक्ति बच्ची को बहलाकर अपने साथ ले जाने लगा। घटना की जानकारी मिलते ही अस्पताल में हड़कंप मच गया। सिविल सर्जन डॉ. महेंद्र पाटिल ट्रॉमा सेंटर पहुंचे। उन्होंने अस्पताल स्टाफ और बच्ची के परिजनों से घटना की जानकारी ली। इसके बाद कैंट थाना पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर बच्ची और उसके परिजनों से पूछताछ की।

सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही पुलिस

सिविल सर्जन डॉ. महेंद्र पाटिल ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही वे मौके पर पहुंचे थे। पुलिस को तत्काल सूचना दी गई है। अस्पताल में लगे सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग देखी जा रही है और फुटेज के आधार पर संदिग्ध की पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं। घटना के बाद अस्पताल प्रबंधन और पुलिस ने ट्रॉमा सेंटर में लगे सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग खंगालना शुरू कर दिया है। फुटेज में संदिग्ध की अस्पताल में मौजूदगी और बच्ची के आसपास उसकी गतिविधियों की जानकारी जुटाई जा रही है। पुलिस संदिग्ध की पहचान कर उसकी तलाश में जुटी है। कैंट थाना प्रभारी सौरभ शर्मा ने बताया कि जिला अस्पताल में बालिका को अगवा किए जाने की कोशिश होने की सूचना प्राप्त हुई थी। पुलिस टीम मौके पर पहुंची थी। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है।

Gwalior News: शादी के तीन दिन बाद जान देने की कोशिश, 100 दिन तक चला इलाज, 22 वर्षीय नवविवाहिता ने अस्पताल में तोड़ा दम

ये भी पढ़ें
gwalior

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

19 Aug 2026 05:06 pm

Published on:

19 Aug 2026 05:06 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Neemuch / Neemuch News: ‘बेटी तुम्हारे मम्मी-पापा नीचे बुला रहे हैं’…गार्ड की सतर्कता से टली अनहोनी

बड़ी खबरें

View All

नीमच

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

Neemuch News: 1 टन से ज्यादा डोडा चूरा जब्त, CBN की बड़ी कार्रवाई

Neemuch CBN Doda Chura Seizure
नीमच

नीमच में 10 दिनों में सोना करीब 7 हजार 200 और चांदी 14 हजार 100 रुपए तक उछली

Gold Rate Today
नीमच

नीमच में मिलावट के ​खिलाफ खाद्य सुरक्षा विभाग का अभियान

neemuch news
नीमच

Neemuch News: बारिश के लिए अनोखा जतन, गधे को खिलाए गुलाब जामुन, नगर पटेल गधे पर उल्टा बैठाकर घुमाया

neemuch
नीमच

मिनी हरिद्वार के नाम से प्रसिद्ध रामझर महादेव मंदिर में उमड़ रहे भक्त

Ramjhar Mahadev Temple
नीमच
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.