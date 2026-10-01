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नीमच

मूंगफली और लहसुन की भारी आवक से गुलजार नीमच मंडी, जानें ताजा भाव

Neemuch Mandi Bhav : नीमच मंडी में आज मूंगफली और लहसुन की बंपर आवक हुई। लहसुन ने 25,521 का आंकड़ा छुआ, कलौंजी 21,725 और अजवाइन 17,000 रुपए तक पहुंची।
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नीमच

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Mohammad Faiz Mubarak

Oct 01, 2026

Neemuch Mandi Bhav

नीमच मंडी के आज के भाव (फोटो सोर्स: Patrika File)

Neemuch News :मध्य प्रदेश की नीमच कृषि उपज मंडी समिति नीमच में आज दिनांक 01.10.2026 को कुल 47,623 बोरियों की आवक दर्ज की गई है, जिसका कुल वजन लगभग 21,785 क्विंटल रहा। मंडी में आज मूंगफली, लहसुन और सोयाबीन की भारी आवक देखने को मिली।

जिंसवार आवक और भाव के अनुसार

-गेहूं की आवक 2403 बोरी रही। भाव 2191 से 3056 रुपये और मॉडल भाव 2890 रुपये प्रति क्विंटल रहा।
-मक्का की आवक 2142 बोरी रही। भाव 1600 से 2470 रुपये और मॉडल भाव 2300 रुपये रहा।
-जौ की आवक 80 बोरी रही। भाव 2712 से 3131 रुपये और मॉडल भाव 2861 रुपये रहा।
-उड़द की आवक 2114 बोरी रही। भाव 4000 से 9000 रुपये और मॉडल भाव 8000 रुपये रहा।
-चना की आवक 718 बोरी रही। भाव 4200 से 7251 रुपये और मॉडल भाव 6750 रुपये रहा।
-मसूर की आवक 14 बोरी रही। भाव 4800 से 7801 रुपये और मॉडल भाव 7200 रुपये रहा।
-चना डॉलर की आवक 101 बोरी रही। भाव 5500 से 9600 रुपये और मॉडल भाव 8900 रुपये रहा।
-सोयाबीन की आवक 7605 बोरी रही। भाव 4100 से 6125 रुपये और मॉडल भाव 5600 रुपये रहा।
-रायड़ा की आवक 1250 बोरी रही। भाव 6251 से 8253 रुपये और मॉडल भाव 7700 रुपये रहा।
-मूंगफली की आवक 13152 बोरी रही। भाव 3950 से 7650 रुपये और मॉडल भाव 6300 रुपये रहा।
-अलसी की आवक 58 बोरी रही। भाव 9291 से 10300 रुपये और मॉडल भाव 9870 रुपये रहा।
-तिल्ली की आवक 62 बोरी रही। भाव 7400 से 12800 रुपये और मॉडल भाव 12000 रुपये रहा।
-पोस्ता की आवक 189 बोरी रही। भाव 99500 से 165000 रुपये और मॉडल भाव 116000 रुपये रहा।
-मेथी की आवक 320 बोरी रही। भाव 5100 से 8750 रुपये और मॉडल भाव 6500 रुपये रहा।
-धनिया की आवक 386 बोरी रही। भाव 10100 से 14800 रुपये और मॉडल भाव 13750 रुपये रहा।
-अजवाइन की आवक 141 बोरी रही। भाव 7500 से 17000 रुपये और मॉडल भाव 14600 रुपये रहा।
-इसबगोल की आवक 143 बोरी रही। भाव 5000 से 14000 रुपये और मॉडल भाव 10500 रुपये रहा।
-कलौंजी की आवक 161 बोरी रही। भाव 5011 से 21725 रुपये और मॉडल भाव 18000 रुपये रहा।
-लहसुन की आवक 12645 बोरी रही। भाव 5125 से 25521 रुपये और मॉडल भाव 12800 रुपये रहा।
-प्याज की आवक 1482 बोरी रही। भाव 525 से 4271 रुपये और मॉडल भाव 2490 रुपये रहा।
-अश्वगंधा की आवक 1024 बोरी रही। भाव 8000 से 25851 रुपये और मॉडल भाव 13000 रुपये रहा।
-तुलसी बीज की आवक 5 बोरी रही। भाव 10381 से 18181 रुपये और मॉडल भाव 16100 रुपये रहा।
-चिया बीज की आवक 1032 बोरी रही। भाव 11000 से 21000 रुपये और मॉडल भाव 17550 रुपये रहा।
-किनोवा की आवक 396 बोरी रही। भाव 2767 से 18000 रुपये और मॉडल भाव 8500 रुपये प्रति क्विंटल रहा।

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Updated on:

01 Oct 2026 08:49 pm

Published on:

01 Oct 2026 08:49 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Neemuch / मूंगफली और लहसुन की भारी आवक से गुलजार नीमच मंडी, जानें ताजा भाव

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