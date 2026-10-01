मूंगफली और लहसुन की भारी आवक से गुलजार नीमच मंडी, जानें ताजा भाव

-गेहूं की आवक 2403 बोरी रही। भाव 2191 से 3056 रुपये और मॉडल भाव 2890 रुपये प्रति क्विंटल रहा।

-मक्का की आवक 2142 बोरी रही। भाव 1600 से 2470 रुपये और मॉडल भाव 2300 रुपये रहा।

-जौ की आवक 80 बोरी रही। भाव 2712 से 3131 रुपये और मॉडल भाव 2861 रुपये रहा।

-उड़द की आवक 2114 बोरी रही। भाव 4000 से 9000 रुपये और मॉडल भाव 8000 रुपये रहा।

-चना की आवक 718 बोरी रही। भाव 4200 से 7251 रुपये और मॉडल भाव 6750 रुपये रहा।

-मसूर की आवक 14 बोरी रही। भाव 4800 से 7801 रुपये और मॉडल भाव 7200 रुपये रहा।

-चना डॉलर की आवक 101 बोरी रही। भाव 5500 से 9600 रुपये और मॉडल भाव 8900 रुपये रहा।

-सोयाबीन की आवक 7605 बोरी रही। भाव 4100 से 6125 रुपये और मॉडल भाव 5600 रुपये रहा।

-रायड़ा की आवक 1250 बोरी रही। भाव 6251 से 8253 रुपये और मॉडल भाव 7700 रुपये रहा।

-मूंगफली की आवक 13152 बोरी रही। भाव 3950 से 7650 रुपये और मॉडल भाव 6300 रुपये रहा।

-अलसी की आवक 58 बोरी रही। भाव 9291 से 10300 रुपये और मॉडल भाव 9870 रुपये रहा।

-तिल्ली की आवक 62 बोरी रही। भाव 7400 से 12800 रुपये और मॉडल भाव 12000 रुपये रहा।

-पोस्ता की आवक 189 बोरी रही। भाव 99500 से 165000 रुपये और मॉडल भाव 116000 रुपये रहा।

-मेथी की आवक 320 बोरी रही। भाव 5100 से 8750 रुपये और मॉडल भाव 6500 रुपये रहा।

-धनिया की आवक 386 बोरी रही। भाव 10100 से 14800 रुपये और मॉडल भाव 13750 रुपये रहा।

-अजवाइन की आवक 141 बोरी रही। भाव 7500 से 17000 रुपये और मॉडल भाव 14600 रुपये रहा।

-इसबगोल की आवक 143 बोरी रही। भाव 5000 से 14000 रुपये और मॉडल भाव 10500 रुपये रहा।

-कलौंजी की आवक 161 बोरी रही। भाव 5011 से 21725 रुपये और मॉडल भाव 18000 रुपये रहा।

-लहसुन की आवक 12645 बोरी रही। भाव 5125 से 25521 रुपये और मॉडल भाव 12800 रुपये रहा।

-प्याज की आवक 1482 बोरी रही। भाव 525 से 4271 रुपये और मॉडल भाव 2490 रुपये रहा।

-अश्वगंधा की आवक 1024 बोरी रही। भाव 8000 से 25851 रुपये और मॉडल भाव 13000 रुपये रहा।

-तुलसी बीज की आवक 5 बोरी रही। भाव 10381 से 18181 रुपये और मॉडल भाव 16100 रुपये रहा।

-चिया बीज की आवक 1032 बोरी रही। भाव 11000 से 21000 रुपये और मॉडल भाव 17550 रुपये रहा।

-किनोवा की आवक 396 बोरी रही। भाव 2767 से 18000 रुपये और मॉडल भाव 8500 रुपये प्रति क्विंटल रहा।