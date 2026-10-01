मौत के बाद भी कर्मचारी को हर महीने मिलता रहा वेतन, राजगढ़ स्वास्थ्य विभाग में अजब कारनामा

बताया जा रहा है कि, स्वीपर सुमित्रा बाई की 18 जनवरी 2025 को मृत्यु हो गई थी। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ढाबला नरसिंहगढ़ से उनकी मृत्यु की सूचना 28 जनवरी 2025 को मुख्य खंड चिकित्सा अधिकारी नरसिंहगढ़ और जिला राजगढ़ को दी जा चुकी थी। जांच में सामने आया कि, उपस्थिति पंजी में सुमित्रा बाई की उपस्थिति 15 जनवरी 2025 तक दर्ज थी। इसके बाद 16 जनवरी 2025 से अक्टूबर 2025 तक की उपस्थिति पंजी में उनके नाम का उल्लेख नहीं था। इसके बावजूद उनके खाते में अक्टूबर 2025 तक वेतन भुगतान होता रहा। शिकायत में वेतन की राशि 14,844 रुपए महीना बताई गई। यानी कर्मचारी की मृत्यु और विभाग को इसकी सूचना मिलने के बाद भी उसके खाते में कई महीनों तक वेतन भुगतान जारी रहा।