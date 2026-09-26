राजगढ़ में सड़क निर्माण के बीच हादसा, मिक्सर मशीन में करंट फैलने से 2 मजदूरों की मौत 5 घायल

बताया जा रहा है कि, निर्माण कार्य में इस्तेमाल की जा रही मिक्सर लिफ्ट मशीन की ऊंचाई करीब 14 फीट थी, जबकि 11 केवी लाइन भी सड़क से लगभग 14 फीट की ऊंचाई पर ही थी। निर्माणाधीन सड़क पर करीब दो फीट मुरम डाली जा चुकी थी। ऐसे में सड़क की सतह ऊंची होने के बाद मशीन और विद्युत लाइन के बीच दूरी और कम हो गई। साथ ही जिम्मेदारों ने भी निर्माण के दौरान बिजली सप्लाई बंद कराने की जहमत नहीं उठाई। मशीन ऊपर उठाते ही बिजली तार के संपर्क में आ गई और मजदूर करंट की चपेट में आ गए।