‘तेरे नाना ने बचपन में की थी सगाई, अब शादी कर या 22 लाख दें…’, राजगढ़ में युवती पर प्रथा के नाम पर बनाया दबाव

Jhagda Pratha Marriage Pressure: तेरी सगाई तेरे नाना ने बचपन में की थी, अब शादी कर या झगड़ा दे…। राजगढ़ जिले में झगड़ा कुप्रथा से जुड़ी एक शिकायत ने कई सवाल खड़े कर दिए है। 20 वर्षीय युवती ने पुलिस अधीक्षक को आवेदन देकर आरोप लगाया है कि कथित बचपन की सगाई के नाम पर उस पर शादी के लिए दबाव बनाया जा रहा है। इनकार करने पर पहले 22 लाख रुपए झगड़े के रूप में मांगे गए। युवती का कहना है कि उसे अपनी किसी सगाई की जानकारी तक नहीं है। बीए की पढ़ाई कर रही युवती के मुताबिक मूंडला लोधा निवासी एक युवक और उसके बड़े भाई द्वारा उसे कथित तौर पर कहा जा रहा है कि उसकी सगाई बचपन में उसके नाना ने कर दी थी। इसलिए अब उसे शादी करनी होगी। युवती का आरोप है कि शादी से इनकार करने पर उससे 22 लाख रुपए की मांग की गई।