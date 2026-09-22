‘तुम्हारे कारण गांव का नुकसान हो रहा…’ कहकर गांव से भगाया, राजगढ़ कलेक्टर के पास पहुंचा परिवार

Rajgarh News :मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के अंतर्गत आने वासे भोजपुर थाना इलाके के देवाखेड़ी गांव में झगड़े का दंश झेल रहे एक परिवार के सामने रहने का संकट खड़ा हो गया है। हालात ये हैं कि, गांव वालों ने परिवार को गांव से ये कहते हुए निकाल दिया है कि, 'तुम्हारे झगड़े के कारण गांव में लाखों रुपए का नुकसान हो चुका है। अब तुम लोग यहां से जाओ।' इसके बाद पीड़ित परिवार, जिसमें युवक के साथ उसकी पत्नी और नाबालिग बेटी शामिल है, न्याय की आस लेकर मंगलवार को कलेक्ट्रेट पहुंचे। परिवार कलेक्ट्रेट कार्यालय के गेट पर बैठ गया और उसके मुख्या ने कहा कि, जबतक हमें इंसाफ नहीं मिलता, हम यहीं रहेंगे। उन्होंने कलेक्टर-एसपी से न्याय दिलाने की गुहार लगाई है।