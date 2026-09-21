कागजों में बढ़ रही उद्यानिकी, खेतों में धीमी रफ्तार, राजगढ़ में किसान तो बढ़े पर रकबा ठहरा

दरअसल, उद्यानिकी खेती से जुड़ने वाले किसानों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, लेकिन खेती का रकबा उसी अनुपात में नहीं बढ़ रहा। साल 2024-25 से 2025-26 के बीच पंजीकृत उद्यानिकी किसानों की संख्या 8727 से बढ़कर 10,723 हो गई। यानी दो साल में 1996 नए किसान जुड़े। इसके बावजूद उद्यानिकी का कुल क्षेत्रफल 1,349 हेक्टेयर ही बढ़ा। कुल बढ़े रकबे और नए पंजीकृत किसानों का अनुपात देखें तो प्रति नए किसान औसतन करीब 0.68 हेक्टेयर विस्तार बैठता है। जिले में वर्ष 2024-25 में उद्यानिकी फसलों का कुल रकबा 1,23,602 हेक्टेयर था, जो 2025-26 में बढ़कर 1,24,951 हेक्टेयर हो गया। विभाग की ओर से योजनाओं के तहत एक लाख से ज्यादा फलदार और अन्य प्रजातियों के पौधे किसानों को दिए गए। पौधरोपण भी हुआ, लेकिन इसका असर प्रमुख उद्यानिकी फसलों के रकबे में अपेक्षाकृत धीमा दिखाई दे रहा है।