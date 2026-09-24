राजगढ़ में अस्पताल का टॉयलेट जाम होने पर सफाई करने पहुंचा कर्मचारी, सीट में फंसा मिला भ्रूण

मामले की गंभीरता को देखते हुए सिविल अस्पताल प्रबंधन ने पिछले एक सप्ताह में अस्पताल आने वाली महिलाओं और प्रसव से संबंधित रिकॉर्ड की जांच कराई। प्रबंधन का कहना है कि रिकॉर्ड में ऐसी कोई महिला सामने नहीं आई है। अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि संभवत: कोई बाहरी महिला नवजात को शौचालय में छोड़कर चली गई। अस्पताल प्रबंधन का ये भी कहना है कि शायद दबाव के दौरान प्रसव हुआ हो, सभी पहलू पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही स्पष्ट हो पाएंगे। पुलिस अस्पताल परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है। देहात थाना प्रभारी प्रवीण जाट ने बताया कि शासकीय अस्पताल के शौचालय में भ्रूण की सूचना मिली थी। मौका-मुआयना किया है। शिशु का पोस्टमार्टम कराकर दफना दिया है, रिपोर्ट और रिकॉर्ड खंगाल रहे हैं, उसके आधार आगे की कार्रवाई करेंगे।