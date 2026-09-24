करीब 280 किमी एक्टिवा चलाकर सतना पहुंचा युवक, दो बच्चों की मां पर किया हमला

घायल महिला के मुताबिक वो एक होटल में काम करती है। सुबह करीब 10 बजे होटल जाने के लिए स्कूटी से निकली थी। इसी दौरान आरोपी ने उस पर हमला कर दिया। पीड़िता के मुताबिक उसकी शादी साल 2016 में सागर में हुई थी, 2020 में पति का बीमारी से निधन हो गया। इसके बाद वो अपने दोनों बच्चों को लेकर सतना मायके में आकर रहने लगी। साल 2024 में सागर में एक शादी में उसकी पहचान सूरज जाटव से हुई थी। इसके बाद दोनों के बीच इंस्टाग्राम पर बातचीत होने लगी और सूरज उस पर करीब दो साल से शादी करने के लिए दबाव बना रहा था।