भाजपा सेवा संकल्प बाइक यात्रा में ऐसा क्या हुआ कि कलेक्टर रीवा को आया गुस्सा

सतना। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 76वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में बनारस से गुजरात के बड़नगर तक भाजपा सेवा संकल्प बाइक यात्रा निकाल रही है। कहने को तो यह भाजपा की यात्रा है जो प्रधानमंत्री मोदी के 25 वर्षों के सेवा कार्यों और उनके सार्वजनिक जीवन के संदेश को जन-जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से निकाली जा रही है। लेकिन इस यात्रा का पूरा जिम्मा शासन प्रशासन के जिम्मे है। यह खुलासा रीवा जिले में पहुंची यात्रा से हुआ है। जिसमें अव्यवस्था होने पर कलेक्टर रीवा ने सीईओ और एसडीएम की न केवल ऑनलाइन क्लास ले ली बल्कि यात्रा के सभी व्यवस्था करने के सख्त निर्देश दिए। यहां तक कि बाइकों में पेट्रोल डलवाने तक के निर्देश दिए गए। हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं है कि सरकारी अफसर इन बाइकों में किस मद से पेट्रोल डलवाएंगे। रीवा की स्थिति देख सतना में भी अफसर अपने से व्यवस्था में जुट गए हैं।