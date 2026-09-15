समय से पहले खिले ‘कांस के फूल’, सतना जिले में 10 अक्टूबर तक होगी ‘मानसून’ की विदाई

रामचरित मानस की चौपाइयों के अनुसार एक लोक परंपरा है कि कांस के फूल खिलने को बारिश का मौसम खत्म होने का संकेत माना जाता है। हालांकि सतना जिले में यह नजारे अब आम हो गए हैं। लेकिन देखा जाए तो इस वर्ष कांस के फूल अगस्त महीने के अंत में ही खिलना शुरू हो गए थे। इस मामले में वनस्पतिशास्त्री डॉ वीके सिंह बताते हैं कि कांस का फूलना मुख्य रूप से दिन रात की अवधि से नियंत्रित होता है। जैसे जैसे मानसून के बाद दिन छोटे होने लगते हैं पौधे में पुष्पन की प्रक्रिया शुरू होती है। लेकिन फूल दिखने में तापमान, नमी और बारिश के दिन सहित स्थानीय मौसम असर डालते हैं।