बाढ़ के बीच बीमार बुजुर्ग को चारपाई पर उठाकर 3 कि.मी चले परिजन, सतना में हालात बेकाबू

Satna News : मध्य प्रदेश के अंतर्गत आने वाला विंध्य क्षेत्र इन दिनों भारी बारिश के चलते बाढ़ के हालातों से जूझ रहा है। सतना, मैहर, चित्रकूट, रीवा, टीकमगढ़, पन्ना आदि जिलों से बारिश और बाढ़ के कारण बिगड़े हालातों पर अधिकतर चिंता में डाल देने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। ऐसी ही एक तस्वीर भारी बाढ़ प्रभावित जिले सतना की रघुराजनगर तहसील के सोहास क्षेत्र से सामने आई, जहां सेमरावल नदी उफान पर आने के कारण अंदुरूनी इलाके में रहने वाले ग्रामीणों का संपर्क जिले के मुख्य शहरों के साथ - साथ लगभग प्रदेशभर से टूट गया है। यहां आम जनजीवन तो प्रभावित है ही, बीमारों को इलाज के लिए शहर ले जाना तक नामुमकिन बना हुआ है। इसी बीच एक बीमार बुजुर्ग को खाट पर ले जाता वीडियो जामने आया, जो क्षेत्र की हकीकत और स्थानीय लोगों का दर्द बयां कर रहा है।