एमपी के 22 जिलों में भारी बारिश, स्ट्रॉन्ग सिस्टम बिगाड़ेगा भोपाल समेत कई जिलों का मौसम

MP Weather Update :मध्य प्रदेश के पूर्वी इलाके में स्ट्रॉन्ग मानसूनी सिस्टम एक्टिव होने से जबलपुर, रीवा, शहडोल और सागर संभाग के जिलों में भारी बारिश का दौर जारी है। कई जिलों में बाढ़ के हालात है। सतना में हालात बेकाबू हैं। चित्रकूट में मंदाकिनी नदी खतरे के निशान से ऊपर बहने से कई इलाके जलमग्न हैं तो वहीं रामघाट पर करीब 400 दुकानें और 20-25 होटल डूब में हैं। हालात को मद्देनजर रखते हुए सतना में सभी आंगनवाड़ी, स्कूल और कॉलेजों की 2 और 3 सितंबर को छुट्टी घोषित कर दी गई है। वहीं, मौसम विभाग ने आज फिर सतना और रीवा के लिए दो दिन अति भारी बारिश की चेतावनी जारी की है।