Satna College Student Assault: श्रवण से रिश्ता नहीं बनाया तो… चार सहेलियों ने मिलकर एक को पीटा, वीडियो कॉल कर माफी मंगवाई

पुलिस में दर्ज कराई शिकायत

घटना का पता चलने के बाद पिता छात्रा को साथ लेकर मारपीट करने वाली लड़कियों के परिजनों से शिकायत करने पहुंचे। आरोप है कि इस दौरान एक छात्रा के पिता ने धमकाया कि वो शहर के सारे गुंडों को जानते हैं, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। इसके बाद पिता छात्रा को लेकर पुलिस थाने पहुंचे और शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच में ले लिया है। इधर छात्रा के साथ मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और शहर में चर्चाओं का विषय बना हुआ है।