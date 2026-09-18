चौथी मंजिल पर आग में फंसे बच्चे, मम्मी-पापा को लगाते रहे आवाज, सतना में AC का कम्प्रेसर फटने से बिल्डिंग में लगी आग

ac compressor blast fire high rise building two children rescued, बिल्डिंग में लगी आग और रेस्क्यू किए गए बच्चे (Source-Patrika)
मध्यप्रदेश के सतना में सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के नजीराबाद में हाईराइज बिल्डिंग में आग लगने से शुक्रवार को इलाके में अफरातफरी मच गई। आग बिल्डिंग की चौथी मंजिल पर लगी थी और आग में दो बच्चे फंसे हुए थे। बिल्डिंग में आग लगने की सूचना मिलते ही पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और रेस्क्यू शुरू कराया। फायर ब्रिगेड की मदद से मशक्कत के बाद बिल्डिंग में फंसे तीनों बच्चों को सुरक्षित निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया। दोनों बच्चे स्वस्थ बताए जा रहे हैं।
बताया जा रहा है कि जिस बिल्डिंग में आग लगी है वो विपिन गुप्ता नाम के व्यक्ति की है, पता चला है कि एसी का कंप्रेसर फटने से बिल्डिंग की चौथी मंजिल पर आग लग गई, जिस मंजिल पर आग लगी उसमें तीन बच्चे फंसे हुए थे। बच्चों के आग में फंसे होने की खबर लगते ही हड़कंप मच गया। पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। 7 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी मौके पर पहुंचीं और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। तीनों बच्चों को रेस्क्यू कर सुरक्षित निकाल लिया गया है और अस्पताल पहुंचाया गया है। जहां उनकी हालत खतरे से बाहर है। जिन बच्चों का रेस्क्यू किया गया है उनके नाम पूजा सोंधिया, कमल सोंधिया और पवन कुशवाहा हैं।
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बिल्डिंग में लगी आग पर काबू पाने के बाद आसपास के मकानों को खाली कराया गया है। अधिकारी लगातार अनाउंसमेंट कर आसपास के मकानों से दूर रहने की अपील लोगों से की जा रही है। ताकि कोई मकान गिरने की स्थिति में कोई दुर्घटना ना हो, अभी तक कोई हताहत होने की सूचना नहीं है।
सतना नगर निगम ने हाल ही में एक करोड़ रुपये की लागत वाली स्काई हाई हाइड्रोलिक मशीन खरीदी है जो कि हाईराइज बिल्डिंग में आगजनी की घटनाओं के वक्त आग बुझाने और रेस्क्यू के काम आती है। बिल्डिंग में आग लगने पर ये स्काई हाई हाइड्रोलिक मशीन भी मौके पर पहुंची लेकिन पहले ही प्रयास में मशीन फेल रही।
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