चौथी मंजिल पर आग में फंसे बच्चे, मम्मी-पापा को लगाते रहे आवाज, सतना में AC का कम्प्रेसर फटने से बिल्डिंग में लगी आग

बताया जा रहा है कि जिस बिल्डिंग में आग लगी है वो विपिन गुप्ता नाम के व्यक्ति की है, पता चला है कि एसी का कंप्रेसर फटने से बिल्डिंग की चौथी मंजिल पर आग लग गई, जिस मंजिल पर आग लगी उसमें तीन बच्चे फंसे हुए थे। बच्चों के आग में फंसे होने की खबर लगते ही हड़कंप मच गया। पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। 7 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी मौके पर पहुंचीं और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। तीनों बच्चों को रेस्क्यू कर सुरक्षित निकाल लिया गया है और अस्पताल पहुंचाया गया है। जहां उनकी हालत खतरे से बाहर है। जिन बच्चों का रेस्क्यू किया गया है उनके नाम पूजा सोंधिया, कमल सोंधिया और पवन कुशवाहा हैं।