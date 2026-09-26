गिरिराजजी की परिक्रमा की इच्छा रह गई अधूरी, राजगढ़ में बेटा-बेटी के सिर से उठा पिता का हाथ

Rajgarh Rambabu Gurjar Dies: मध्यप्रदेश के राजगढ़ जिले के रहने वाले 39 वर्षीय रामबाबू गुर्जर की गिरिराजजी की परिक्रमा की इच्छा अधूरी रह गई और रास्ते में ही हादसे में उनकी मौत हो गई। बादलखेड़ी निवासी रामबाबू गुर्जर अपने चार साथियों के गिरिराजजी की परिक्रमा करने के लिए घर से निकले थे लेकिन वो मथुरा पहुंच पाते इससे पहले ट्रेन से गिरने से उनकी मौत हो गई। हादसा राजस्थान के धौलपुर रेलवे स्टेशन से आगे मनिया रेलवे स्टेशन के पास हुआ।