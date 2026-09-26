शादी के दो साल बाद भोपाल में नवविवाहित की संदिग्ध मौत, पति बोला- अगरबत्ती से बिस्तर में लगी आग

पूजा अहिरवार की मौत कैसे हुई ये अभी जांच का विषय है। पति अशोक अहिरवार ने पुलिस को बताया है कि रात में मच्छर भगाने वाली अगरबत्ती लगाई थी। अगरबत्ती के कारण बिस्तर में आग लग गई और पूजा आग की चपेट में आकर गंभीर रुप से झुलस गई थी। तो वहीं मृतका के भाई ने पति अशोक अहिरवार पर प्रताड़ित करने के आरोप लगाए हैं। भाई का कहना है कि पूजा ने करीब दो साल पहले अशोक से लव मैरिज की थी। शादी के कुछ समय बाद से ही अशोक शराब के नशे में पूजा से बदसलूकी करने लगा था और उसे प्रताड़ित करता था। भाई का आरोप है कि पूजा को पति अशोक ने ही जलाया है। बिलखिरिया पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच में ले लिया है और हर एंगल से मामले की जांच करने की बात कह रही है।