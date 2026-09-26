पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया कुख्यात गुंडा, भोपाल में बेटे की करतूत ने पहुंचा दिया जेल

Bhopal Police : भोपाल पुलिस ने गजब की सतर्कता दिखाते हुए दो बदमाशों को गिरफ़्तार किया। इनमें से एक कुख्यात गुंडा है जोकि पुलिस को चकमा देकर भाग गया था। वह लंबे अर्से से फरार था पर बेटे की करतूत के कारण आखिरकार जेल पहुंच गया। कोतवाली थाना क्षेत्र में हत्या के प्रयास के मामले में फरार आरोपी अनस को पुलिस ने गिरफ़्तार किया है। वह अपने नाबालिग बेटे की जमानत के लिए कोर्ट पहुंचा था जहां पुलिस तैयार बैठी थी। इधर टीटी नगर पुलिस ने भी सतर्कता दिखाते हुए पिस्टल लेकर घूम रहे एक युवक को गिरफ़्तार कर जेल भेज दिया।