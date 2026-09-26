26 सितंबर 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

Asian Games 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

भोपाल

एमपी के सीएम मोहन यादव को क्यों दी जान से मारने की धमकी, पुलिस करेगी बड़ा खुलासा

सीएम मोहन यादव को धमकी देने के आरोपी को भोपाल ला रही पुलिस मुंबई से आरोपी को किया गिरफ्तार; आरोपी से पूछताछ जारी
2 min read
Google source verification

भोपाल

image

deepak deewan

Sep 26, 2026

CM Mohan Yadav

CM Mohan Yadav ( Photo Credit : IANS)

मध्यप्रदेश के सीएम डॉ. मोहन यादव को जान से मारने की धमकी दी गई है। आरोपी को मुंबई में गिरफ्तार कर लिया गया है और उससे पूछताछ जारी है। उसे पुलिस भोपाल ला रही है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार यहां आरोपी से गहन पूछताछ की जाएगी। उसके मोबाइल की जांच भी की जा रही है। पूछताछ और मोबाइल से मामले में बड़ा खुलासा होने की बात कही जा रही है।

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को जान से मारने की धमकी देने के मामले में भोपाल क्राइम ब्रांच ने मुंबई से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने डायल-112 हेल्पलाइन के व्हाट्सऐप नंबर पर मुख्यमंत्री को लेकर धमकी भरा संदेश भेजा था। पुलिस ने तकनीकी जांच के आधार पर आरोपी तक पहुंचकर उसे मुंबई से हिरासत में लिया है। उसे पूछताछ के लिए भोपाल लाया जा रहा है।

जानकारी के अनुसार, बुधवार सुबह करीब 11.30 बजे रेडियो मुख्यालय, भदभदा में संचालित डायल-112 के व्हाट्सऐप नंबर पर एक संदेश प्राप्त हुआ। संदेश भेजने वाले ने मुख्यमंत्री मोहन यादव का नाम लेते हुए उन्हें जान से मारने की धमकी दी। संदेश में मुख्यमंत्री के खिलाफ अन्य आपत्तिजनक टिप्पणियां भी की गई थीं।

बताया गया है कि आरोपी ने धमकी भरे संदेश को बाद में दो बार एडिट किया और उसमें अतिरिक्त आपत्तिजनक व धमकीपूर्ण बातें जोड़ीं। इसके बाद उसने संदेश डिलीट कर दिया। हालांकि, डायल-112 पर तैनात कर्मचारियों ने समय रहते संदेश का स्क्रीनशॉट ले लिया था। इसे पुलिस ने महत्वपूर्ण साक्ष्य के रूप में सुरक्षित रखा है।

घटना की जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों को दी गई। इसके बाद रेडियो मुख्यालय की ओर से भोपाल पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई। शिकायत को क्राइम ब्रांच भेजा गया। पुलिस ने गुरुवार को मामले में प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की। क्राइम ब्रांच की टीम ने उस मोबाइल नंबर की तकनीकी जांच की, जिससे व्हाट्सऐप संदेश भेजा गया था। जांच में मोबाइल नंबर की लोकेशन मुंबई में सामने आई। इसके बाद पुलिस की एक टीम शुक्रवार को मुंबई पहुंची और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।

पुलिस आरोपी को भोपाल ला रही है। यहां उससे धमकी देने के पीछे की वजह, संदेश में किए गए दावों और मामले में किसी अन्य व्यक्ति की संलिप्तता को लेकर पूछताछ की जाएगी। पुलिस ने धमकी भरे संदेश के स्क्रीनशॉट के साथ अन्य तकनीकी साक्ष्यों को भी जांच का हिस्सा बनाया है।

खबर अपडेट की जा रही है…

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

26 Sept 2026 10:25 am

Published on:

26 Sept 2026 10:17 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / एमपी के सीएम मोहन यादव को क्यों दी जान से मारने की धमकी, पुलिस करेगी बड़ा खुलासा

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया कुख्यात गुंडा, भोपाल में बेटे की करतूत ने पहुंचा दिया जेल

भोपाल पुलिस की सतर्कता से पकडाए दो कुख्यात गुंडे
भोपाल

हठधर्मी पर उतरे एमपी के 18 अफसर , एकतरफा रिलीव किया फिर भी नहीं कर रहे ज्वाइन

mp sas officers are not joining their posts
भोपाल

MP को नितिन गडकरी ने दी 43000 करोड़ की सौगात, 940 KM की सड़कें होंगी 4-लेन

nitin gadkari announce 940 km four lane road project for mp roads
भोपाल

एमपी को भारी पड़ेंगे 48 घंटे, मूसलाधार बारिश के अलर्ट के बाद 2 जिलों में स्कूलों की छुट्टी

Rain Alert MP
भोपाल

एक्सीडेंट में नितिन गडकरी के 4 बार टूट चुके पैर, केंद्रीय मंत्री ने बयां किया दर्द

Nitin Gadkari
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.