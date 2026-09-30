‘एमपी में लोग मर रहे, भाजपा के लोग यात्राएं निकाल रहे’, राजगढ़ में कांग्रेस का बड़ा प्रदर्शन

प्रियव्रत सिंह ने नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि इंदौर में हुए ‘छात्रों की गूंज’ के कार्यक्रम के बाद उन्हें नींद नहीं आई। इतने युवाओं को सरकार के खिलाफ देखकर सो नहीं पाए। हमारे जिले की एक लड़की सपना गुर्जर ने ‘छात्रों की गूंज’ में बात कर ली तो उसके घर पर फोन करने लगे, डराने-धमकाने का काम कर रहे हैं। डराओगे, धमकाओगे तो डरेगा नहीं, यह जेन-जी है, तख्ता पलट कर देंगे। सुसनेर में पहुंचे तो वहां बोल रहे घंटी बजाएंगे। कभी लोगों की मौत पर घंटा कहते हैं, कभी घंटी, उनका दिमाग सठिया गया है, मानसिक संतुलन खराब हो गया है।