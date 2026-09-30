एमपी में बीजेपी के लिए बढ़ी चुनौती, बड़े नेताओं की अनबन से धड़ों में बंट रहे कार्यकर्ता

MP BJP : भाजपा में बुधवार से मैराथन बैठकों का दौर शुरू होगा। प्रदेश प्रभारी बिप्लब देब, सह प्रभारी रेखा वर्मा और संगठन महामंत्री चंद्रशेखर नई जिम्मेदारी मिलने के बाद मंगलवार को भोपाल पहुंचे। पहली बड़ी बैठक 30 सिंतबर को भाजपा कोर ग्रुप की होगी। इसके बाद अगले दिन गुरुवार को प्रदेश पदाधिकारियों से नए प्रभारी रूबरू होंगे। इसे परिचयात्मक बैठक के रूप में देखा जा रहा है। बैठक में सीएम डॉ. मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल सहित कोर ग्रुप के सभी सदस्य मौजूद रहेंगे। एमपी में वरिष्ठ नेताओं की आपसी अनबन ने बीजेपी के लिए चुनौती बढ़ा दी है। प्रदेश प्रभारी बिप्लब देब, सह प्रभारी रेखा वर्मा और संगठन महामंत्री चंद्रशेखर पर इसे दूर करने की बड़ी जिम्मेदारी है।