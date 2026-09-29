जिस महू में साधे निशाने, वहीं से निकलीं गोल्डन गर्ल नीरू ढांडा, मध्यप्रदेश में खुशी का माहौल

मध्यप्रदेश के खेल मंत्री विश्वास सारंग ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है कि मध्यप्रदेश की बेटी ने बढ़ाया देश का मान, एशियन गेम्स 2026 में मध्यप्रदेश शूटिंग अकादमी की प्रतिभाशाली खिलाड़ी नीरू ढांडा ने महिलाओं के व्यक्तिगत ट्रैप इवेंट में रिकॉर्ड स्कोर के साथ भारत के लिए पहला एशियन गेम्स गोल्ड मेडल जीतकर सम्पूर्ण भारतवर्ष को गौरवान्वित किया है। आपकी यह स्वर्णिम उपलब्धि देश के असंख्य युवा खिलाड़ियों को प्रेरित करेगी। इस उपलब्धि हेतु बहुत-बहुत बधाई एवं उज्ज्वल की अनंत मंगलकामनाएं। देश को आप पर गर्व है।