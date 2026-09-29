एमपी के लिए बीजेपी की बड़ी कवायद, वरिष्ठ नेताओं में समन्वय बढ़ाने आएंगे विप्लब देव

Viplav Dev : बीजेपी आलाकमान का एमपी पर फोकस बरकरार है। नेतृत्व का मानना है कि प्रदेश नेताओं में समन्वय बढ़ाने से ही बात बन सकती है। इसके लिए बीजेपी ने बड़ी कवायद की है। भाजपा प्रदेश कोर ग्रुप की महत्वपूर्ण बैठक 30 सितंबर को भोपाल में होगी। इस बैठक में पार्टी के नवनियुक्त प्रदेश प्रभारी विप्लव देव और प्रदेश संगठन महामंत्री चंद्रशेखर भी शामिल होंगे। दोनों नेताओं की नई जिम्मेदारी मिलने के बाद यह पहली प्रदेश यात्रा है। ऐसे में बैठक को संगठन की आगामी गतिविधियों और सत्ता-संगठन के बीच बेहतर समन्वय की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। प्रदेश प्रभारी विप्लब देव और प्रदेश संगठन महामंत्री चंद्रशेखर प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं में समन्वय बढ़ाने की पहल करेंगे। कोर समिति की बैठक के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मोत्सव के रूप में चलाए जा रहे ‘सेवा संकल्प अभियान’ पर प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल सबसे ज्यादा जोर दे रहे हैं।