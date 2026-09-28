CJP के बाद एमपी में VJP की एंट्री, आंदोलन की नई राजनीति! क्या मुख्य धारा के दलों की बढ़ेगी चुनौती?

राजनीतिक जानकारों की मानें तो कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) हो या विद्वान जनता पार्टी (वीजेपी) दोनों ही दल सरकारी सिस्टमों के खिलाफ अपनी-अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करते हुए राजनीतिक दलों का रूप ले चुके हैं। सीजेपी के प्रदर्शन का परिणाम केंद्र सरकार को शिक्षा मंत्री के इस्तीफे से चुकाना पड़ा। वहीं, अब वीजेपी की बात करें तो प्रदेश के कर्मचारी वर्ग को भी सत्ताधारी दल बीजेपी का समर्थक माना जाता है, लेकिन अब अपने अधिकारों का हवाला देते हुए इस वर्ग का एक धड़ा अगर अपना ही एक राजनीतिक दल बना लेता है तो इसका प्रभाव भी मुख्य रूप से सत्ताधारी पार्टी बीजेपी पर ही पड़ेगा। हालांकि, इस तरह ये वोट मुख्य धारा के अन्य दलों के खाते में नहीं जाएंगे, ऐसे में इस तरह के दल बनने से भले ही सत्ताधारी पार्टी बीजेपी को कुछ वोटों का नुकसान होगा, लेकिन मुख्य धारा के अन्य दलों को कोई खास फायदा नहीं मिल सकेगा। हालांकि, भविष्य के हालात क्या बनते हैं ये तो समय ही बताएगा।