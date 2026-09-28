मौत ने खाने का भी नहीं दिया वक्त, बिहार की छात्रा को भूखे पेट ही उड़ा ले गई काले रंग की कार

Maulana Azad Urdu University Student : भोपाल की हाईटेक सिटी में सोमवार को सुबह से ही सन्नाटा पसरा है। यहां रहनेवाली छात्रा सेम शाहिद की असामयिक मौत से हर कोई दुखी है। उस एक तेज रफ़्तार कार ने टक्कर मार दी थी। गंभीर रूप से घायल छात्रा को हमीदिया अस्पताल में भर्ती कराया गया था जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। बिहार से आए परिजनों की उपस्थिति में आज इस छात्रा का पीएम कराया जा रहा है। इसके बाद पुलिस अंतिम संस्कार के लिए शव सौंप देगी। छात्रा को मौत ने खाना खाने का भी समय नहीं दिया। काले रंग की एक कार उसे भूखे पेट ही उड़ा ले गई। छात्रा एक होटल से खाना ला रही थी। वह गांधीनगर के हाईटेक सिटी इलाके में सड़क पार कर रही थी तभी कार ने उसे टक्कर मार दी।