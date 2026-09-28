बीजेपी नेता की मौत से शोक, भोपाल में दुखी कार्यकर्ताओं की लगी भीड़, मंत्रियों ने दी श्रद्धांजलि

Divya Rishi Tiwari : भोपाल में एक बीजेपी नेता की मौत हो गई। एमपी नगर स्थित मॉल के सामने रविवार रात स्ट्रीट लाइट के खंभे से करंट लगने के बाद भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला महामंत्री दिव्य ऋषि तिवारी (29) की सांसें थम गईं थी। उनकी मौत की खबर मिलते ही दुखी कार्यकर्ताओं की भीड़ लग गई। प्रदेश के वरिष्ठ मंत्री और बीजेपी नेताओं ने दिव्य ऋषि तिवारी के निधन पर शोक जताया। सोमवार को सुबह से ही उनके निवास पर पार्टी कार्यकर्ता एकत्रित हो गए हैं।