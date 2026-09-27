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रेल यात्री ध्यान दें! भोपाल मंडल से गुजरने वाली 2 जोड़ी ट्रेनें कैंसिल, जानें कारण

Indian Railways : आगासोद स्टेशन पर यार्ड री-मॉडलिंग का काम होने के चलते भोपाल मंडल से गुजरने वाली 2 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों के कुल 12 फेरे रेलवे प्रशासन की ओर से रद्द किए गए हैं। रद्द की गई ट्रेनों में कानपुर सेंट्रल-मदुरै और प्रयागराज-यशवंतपुर साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन शामिल हैं।
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भोपाल

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Mohammad Faiz Mubarak

Sep 27, 2026

Indian Railways

रेलवे ने निरस्त की दो जोड़ी स्पेशल ट्रेनों के 12 फैरे (फोटो सोर्स: Patrika File)

Bhopal News : मध्य प्रदेश में स्थित भोपाल रेल मंडल के स्टेशनों से गुजरने वाली दो जोड़ी ट्रेनों को रेलवे प्रशासन द्वारा रद्द कर दिया गया है। इन स्पेशल ट्रेनों के फेरे रद्द करने के पीछे आगासोद स्टेशन पर चल रहे यार्ड री-मॉडलिंग का काम बताया जा रहा है। भोपाल मंडल से गुजरने वाली 2 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों के कुल 12 फेरे रद्द हुए हैं। रेल प्रशासन की ओर से ये फैसला यात्री सुविधा और ट्रेन संचालन की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया है। रद्द किए गए फेरे सितंबर और अक्टूबर 2026 में अलग-अलग तारीखों पर प्रभावी होंगे।

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Updated on:

27 Sept 2026 07:00 pm

Published on:

27 Sept 2026 07:00 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / रेल यात्री ध्यान दें! भोपाल मंडल से गुजरने वाली 2 जोड़ी ट्रेनें कैंसिल, जानें कारण

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