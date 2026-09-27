28, 29 और 30 सितंबर को बंद रहेंगे बैंक, 5 डे वीक की मांग को लेकर तीन दिवसीय हड़ताल

bank strike september 28 29 30 five day week demand, बैंक हड़ताल की फाइल फोटो (Source-Patrika)
Bhopal Bank Strike: यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन्स (UFBU) के आह्वान पर 28 से 30 सितंबर तक (तीन दिन) बैंकों हड़ताल रहेगी। मध्यप्रदेश में भी 28, 29 और 30 सितंबर को बैंककर्मियों की हड़ताल के कारण बैंक बंद रहेंगे। 5 डे वीक वर्किंग की मांग को लेकर प्रदेश के 40 हजार बैंककर्मी इस हड़ताल में शामिल होंगे। भोपाल में 3 दिनों की बैंक हड़ताल के बीच बैंककर्मी शहर के अलग-अलग हिस्सों में आंदोलन करेंगे जिसकी रूपरेखा तैयार कर ली गई है।
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