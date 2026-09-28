28 सितंबर 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

Asian Games 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

भोपाल

भोपाल के पुलिस अधिकारी के भाई ने युवतियों को फंसाया, मोबाइल से खुले राज

Fake MP IAS Tripti Singh : कॉल डिटेल से पुष्टि के बाद आरोपी से लिए बयान, तृप्ति के कहने पर टीआइ के भाई ने युवती से की थी बात, केस दर्ज
2 min read
Google source verification

भोपाल

image

deepak deewan

Sep 28, 2026

फर्जी आइएएस तृप्ति सिंह केस

फर्जी आइएएस तृप्ति सिंह केस- फोटो सोर्स : instagram.com/truth.with.nishtha

Fake IAS Tripti Singh : भोपाल में फर्जी आइएएस बनकर नौकरी और सरकारी काम दिलाने के नाम पर ठगी करने वाली तृप्ति सिंह के केस में बागसेवनिया पुलिस ने एक और आरोपी को जोड़ा है। जांच के बाद शहर के एक टीआइ के भाई रोहित लिल्हारे को आरोपी बनाया गया है। जांच में सामने आया कि रोहित ने तृप्ति के कहने पर एक युवती से फोन पर बात की थी। कॉल डिटेल व सीडीआर के आधार पर पुलिस ने उसे आरोपी बनाया है।

वीडियो भेज झांसे में लिया था:

जांच में सामने आया, युवतियों से फोन पर बात कराने के बाद तृप्ति ने रोहित को विधानसभा से दोनों युवतियों के साथ वीडियो भेजे थे। तृप्ति ने रोहित से कहा था, जिन युवतियों से उसने बात की थी, उनकी नौकरी लग गई है। पुलिस के मुताबिक, इसके बाद रोहित ने तृप्ति को 40 लाख रुपए दिए थे।

इंस्टाग्राम-फेसबुक पर हाई-फाई फोटो और सरकारी अधिकारी जैसी छवि दिखाकर लोगों का भरोसा जीतती थी तृप्ति

पुलिस अधिकारियों के अनुसार यह भी खुलासा हुआ है कि तृप्ति इंस्टाग्राम और फेसबुक पर हाई-फाई फोटो और सरकारी अधिकारी जैसी छवि दिखाकर लोगों का भरोसा जीतती थी। इसके बाद नौकरी व अन्य फायदे दिलाने का झांसा में लेकर मोटी रकम लेती थीं।

अब तक पांच आरोपी

पुलिस ने मास्टरमाइंड तृप्ति सिंह, उसके भाई सुधांशु सिंह, प्रखर सिंह, ड्राइवर भूपेंद्र और अब टीआइ के भाई रोहित लिल्हारे को आरोपी बनाया है। मुख्य आरोपी तृप्ति के साथ भाई सहित दो आरोपी अशोकनगर जेल में बंद है। इस तरह मामले में अब तक पांच को आरोपी बनाया जा चुका है।

तृप्ति ने 2024 व 2025 के बीच रोहित से फोन पर बात कराई

पुलिस के अनुसार, तृप्ति ने 2024 व 2025 के बीच रोहित से युवती की फोन पर बात कराई थी। बातचीत के दौरान रोहित ने युवती से कहा था, उसकी नौकरी लग गई है। नौकरी का वेरिफिकेशन लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी (एलबीएसएनएए), मसूरी से होना बाकी है। पुलिस ने कॉल डिटेल की जांच के बाद बातचीत की पुष्टि की है। टीम ने थाने में रोहित के बयान दर्ज किए।

थाना प्रभारी ने बताया कि तृप्ति सिंह ने रोहित को भी झांसा दिया। वह यूपीएससी की तैयारी कर रहा था जिसके लिए तृप्ति से मार्गदर्शन देने का आग्रह किया था। तब फर्जी आइएएस ने रोहित से युवक युवतियों को नौकरी दिलाने के नाम पर पैसे कमाने की बात कही। कारोबारियों को होटल-रिसार्ट की लीज दिलाने के नाम पर ठगी का काम भी शुरू किया।

जमींदोज होंगी भोपाल की 4456 बिल्डिंग, सबसे बड़े मॉल, शोरूम, होटल्स पर लटकी तलवार

ये भी पढ़ें
भोपाल नगर निगम ने निर्माण गिराने की चेतावनी दी

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

28 Sept 2026 08:05 am

Published on:

28 Sept 2026 08:05 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / भोपाल के पुलिस अधिकारी के भाई ने युवतियों को फंसाया, मोबाइल से खुले राज

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

Bhopal Master Plan 2047 को लेकर विशेषज्ञों के कान खड़े, बोले- तालाब से टाइगर तक कोई सुरक्षित नहीं, कम होगी हरियाली

experts expressed concern bhopal master plan 2047 update
भोपाल

बीजेपी नेता की मौत से शोक, भोपाल में दुखी कार्यकर्ताओं की लगी भीड़, मंत्रियों ने दी श्रद्धांजलि

दिव्य ऋषि तिवारी
भोपाल

बीजेपी नेता की मौत से शोक, भोपाल में दुखी कार्यकर्ताओं की लगी भीड़, मंत्रियों ने दी श्रद्धांजलि

दिव्य ऋषि तिवारी
समाचार

28, 29 और 30 सितंबर को बंद रहेंगे बैंक, 5 डे वीक की मांग को लेकर तीन दिवसीय हड़ताल

bank strike news
भोपाल

रेल यात्री ध्यान दें! भोपाल मंडल से गुजरने वाली 2 जोड़ी ट्रेनें कैंसिल, जानें कारण

Indian Railways
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.