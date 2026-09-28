भोपाल के पुलिस अधिकारी के भाई ने युवतियों को फंसाया, मोबाइल से खुले राज

Fake IAS Tripti Singh : भोपाल में फर्जी आइएएस बनकर नौकरी और सरकारी काम दिलाने के नाम पर ठगी करने वाली तृप्ति सिंह के केस में बागसेवनिया पुलिस ने एक और आरोपी को जोड़ा है। जांच के बाद शहर के एक टीआइ के भाई रोहित लिल्हारे को आरोपी बनाया गया है। जांच में सामने आया कि रोहित ने तृप्ति के कहने पर एक युवती से फोन पर बात की थी। कॉल डिटेल व सीडीआर के आधार पर पुलिस ने उसे आरोपी बनाया है।