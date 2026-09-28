भोपाल में चुनाव आयोग के खिलाफ कांग्रेस का आंदोलन, कार्यकर्ताओं को रोकने पुलिस ने चलाया वाटर केनन

कांग्रेस का प्रदर्शन (फोटो सोर्स: @jitupatwari)
Bhopal News :मध्य प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) में घपले का आरोप लगाते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर कार्रवाई की मांग को लेकर राजधानी भोपाल में आज कांग्रेस का प्रदेशव्यापी प्रदर्शन चल रहा है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के नेतृत्व में कार्यकर्ता मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय का घेराव करने निकले हैं। इस दौरान पुलिस और कांग्रेसियों के बीच धक्का-मुक्की भी देखने को मिल रही है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बैरिकेड्स पर चढ़ने से रोकने के लिए पुलिस द्वारा वाटर केनन का इस्तेमाल भी किया जा रहा है।
हालात को नियंत्रण में लाने के लिए पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को बसों में बैठाकर मौके से हटाया। बता दें कि, प्रदर्शन के दौरान हुई झड़प में उप नेता प्रतिपक्ष एवं कांग्रेस विधायक हेमंत कटारे समेत कई कांग्रेस कार्यकर्ता घायल भी हुए हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा उन्हें बाद में इलाज के लिए अस्पताल भी पहुंचाया।
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