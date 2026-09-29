“घटिया काम से हो रही हमारी बदनामी”, भोपाल में भरी बैठक में भिड़े 2 बड़े अफसर

Bhopal Municipal Corporation : भोपाल में घटिया मरम्मत की बात पर दो अफसर भिड़ गए। भोपाल नगर निगम की बैठक में अलग अलग विभागों के सुपरिटेंडेंट इंजीनियरों में आरोप प्रत्यारोप लगे। शहर में सीवेज लाइन के लिए खोदी जा रही सड़कों को लेकर नगर निगम के सिविल और सीवेज शाखा के अधीक्षण यंत्री आमने-सामने आ गए। नगर निगम के सिविल विभाग के अधिकारी ने कहा कि मरम्मत के घटिया काम से सड़कें धंस सकती हैं लेकिन सीवेज शाखा के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर ने आरोप को सिरे से खारिज कर दिया। भोपाल में 2027 के प्रस्तावित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट (जीआईएस) को देखते हुए नगर निगम ने भी तैयारियां शुरु कर दी हैं। शहर की स्वच्छता व्यवस्था को बेहतर करने पर निगम का फोकस रहेगा।