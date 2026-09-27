‘हिंदू एक रहेंगे तो कोई उंगली नहीं उठा सकेगा’ राजगढ़ में विप्र सेना के अधिवेशन में बोले रोहित नागर

Rajgarh News : मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के खिलचीपुर में रविवार को विप्र सेना के प्रदेश स्तरीय अधिवेशन में संगठन और हिंदू एकजुटता का मुद्दा छाया रहा। इमली स्टैंड स्थित बालाजी गार्डन में आयोजित अधिवेशन में विप्र सेना के प्रदेशाध्यक्ष पंडित रोहित नागर ने दामोदर यादव पर सीधे निशाना साधते हुए तीखे तेवर दिखाए। उन्होंने कहा कि, ब्राह्मण समाज और करणी सेना को कमजोर समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। नागर ने कहा, 'जिस दिन करणी सेना और विप्र सेना एक हो जाएगी, उस दिन तुझे कीचड़ में पटक देंगे।'