‘मैं SBI का बैंक मैनेजर विक्रम राठौर पैसों की गारंटी देता हूं’… राजगढ़ के युवक से अलग प्रकार से ठगी

राजगढ़ के संकट मोचन निवासी मोहनसिंह भिलाला के साथ यह ठगी हुई। वह ठेकेदार के साथ मजदूरी का काम करता है और मेडिकल कॉलेज में भी काम करता है। मोहनसिंह के अनुसार वह पहले ऑनलाइन लोन ले चुका है। 15 सितंबर से उसके मोबाइल पर ठगी का सिलसिला शुरू हुआ। सोशल मीडिया पर दिख रहे विज्ञापन पर क्लिक करने के बाद उसने लोन की जानकारी ली और आवेदन कर दिया। इसके बाद उसे धनी ऐप की वेबसाइट और कर्मचारी के नाम से झांसे में लिया गया। पहले फाइल चार्ज के नाम पर रुपए लिए गए। इसके बाद अलग-अलग कारण बताकर और रुपए मांगे गए। फिर जीएसटी रिटर्न फाइल करने के नाम पर कहा गया कि उसके ऊपर करीब 2 लाख 17 हजार रुपए का रिटर्न बकाया है। रुपए नहीं डालने पर परेशानी और केस होने की बात कहकर लगातार दबाव बनाया गया।