नीमच मंडी में आईं 43 हजार से ज्यादा बोरियां, लहसुन-मूंगफली की बंपर एंट्री

-गेहूं की आवक 3212 बोरी रही। भाव 2460 से 3080 रुपये और मॉडल भाव 2800 रुपये प्रति क्विंटल रहा।

-मक्का की आवक 2840 बोरी रही। भाव 1651 से 2480 रुपये और मॉडल भाव 2100 रुपये रहा।

-जौ की आवक 186 बोरी रही। भाव 2500 से 3060 रुपये और मॉडल भाव 2850 रुपये रहा।

-उड़द की आवक 2396 बोरी रही। भाव 4500 से 9500 रुपये और मॉडल भाव 8000 रुपये रहा।

-चना की आवक 717 बोरी रही। भाव 4000 से 7275 रुपये और मॉडल भाव 6200 रुपये रहा।

-मसूर की आवक 8 बोरी रही। भाव 5500 से 6656 रुपये और मॉडल भाव 6400 रुपये रहा।

-चना डॉलर की आवक 102 बोरी रही। भाव 4700 से 9911 रुपये और मॉडल भाव 8500 रुपये रहा।

-सोयाबीन की आवक 6196 बोरी रही। भाव 3799 से 6000 रुपये और मॉडल भाव 5600 रुपये रहा।

-रायड़ा की आवक 282 बोरी रही। भाव 6216 से 8326 रुपये और मॉडल भाव 7000 रुपये रहा।

-मूंगफली की आवक 11204 बोरी रही। भाव 3810 से 7305 रुपये और मॉडल भाव 6000 रुपये रहा।

-अलसी की आवक 48 बोरी रही। भाव 9500 से 10311 रुपये और मॉडल भाव 9800 रुपये रहा।

-तिल्ली की आवक 178 बोरी रही। भाव 6100 से 13750 रुपये और मॉडल भाव 11500 रुपये रहा।

-पोस्ता की आवक 378 बोरी रही। भाव 95000 से 155000 रुपये और मॉडल भाव 118000 रुपये रहा।

-मेथी की आवक 275 बोरी रही। भाव 4751 से 8651 रुपये और मॉडल भाव 6550 रुपये रहा।

-धनिया की आवक 405 बोरी रही। भाव 9350 से 14500 रुपये और मॉडल भाव 13800 रुपये रहा।

-अजवाइन की आवक 79 बोरी रही। भाव 6400 से 16301 रुपये और मॉडल भाव 14900 रुपये रहा।

-इसबगोल की आवक 164 बोरी रही। भाव 7500 से 13901 रुपये और मॉडल भाव 11500 रुपये रहा।

-कलौंजी की आवक 82 बोरी रही। भाव 8500 से 21500 रुपये और मॉडल भाव 18100 रुपये रहा।

-लहसुन की आवक 11225 बोरी रही। भाव 6500 से 26025 रुपये और मॉडल भाव 12000 रुपये रहा।

-प्याज की आवक 1942 बोरी रही। भाव 511 से 4391 रुपये और मॉडल भाव 2700 रुपये रहा।

-अश्वगंधा की आवक 552 बोरी रही। भाव 8500 से 23911 रुपये और मॉडल भाव 13000 रुपये रहा।

-तुलसी बीज की आवक 5 बोरी रही। भाव 3450 से 19101 रुपये और मॉडल भाव 16500 रुपये रहा।

-चिया बीज की आवक 611 बोरी रही। भाव 10000 से 26500 रुपये और मॉडल भाव 17300 रुपये रहा।

-किनोवा की आवक 272 बोरी रही। भाव 2000 से 20500 रुपये और मॉडल भाव 4580 रुपये प्रति क्विंटल रहा।