नीमच में 30 हजार वर्गफीट की फर्नीचर फैक्ट्री जलकर खाक, 6 करोड़ के नुकसान का अनुमान

फैक्ट्री संचालक दीपक भंडारी का कहना है कि, वे दोपहर करीब 11.30 बजे फैक्ट्री से निकले थे। उस समय परिसर में सब कुछ सामान्य था। करीब एक घंटे बाद यानी 12.30 बजे उन्हें फैक्ट्री में आग लगने की सूचना मिली। मौके पर पहुंचने तक आग तेजी से फैल चुकी थी। संचालक ने आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट होने की आशंका जताई है। हालांकि, प्रशासन की ओर से फिलहाल इसकी पुष्टि नहीं की गई है। अधिकारियों के अनुसार, आग पूरी तरह शांत होने और जांच के बाद ही सटीक कारण सामने आ सकेगा।