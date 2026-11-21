Neemuch News :मध्य प्रदेश के नीमच जिले में स्थित कृषि उपज मंडी समिति नीमच में शनिवार, 21 नवंबर 2026 को कृषि जिंसों की बंपर आवक दर्ज की गई है। मंडी में कुल 64,981 बोरी उपज पहुंची, जिसका अनुमानित वजन 32,337 क्विंटल दर्ज किया गया है। आवक के मामले में प्याज, मूंगफली, लहसुन और मक्का सबसे आगे रहे। वहीं, ऊंचे भावों की बात करें तो पोस्ता 1 लाख 51 हजार रुपए और लहसुन 25,551 रुपए प्रति क्विंटल तक बिका है।