पत्रिका ने शनिवार सुबह रावटी के आदिवासी अंचल में पड़ताल की तो ताड़ी के नाम पर अवैध शराब की बिक्री की जा रही थी। यहां नाबालिग के माध्यम से शराब बेची जा रही थी। इस पूरे घटनाक्रम का स्टिंग वीडियो पत्रिका संवाददाता की टीम ने अपने कैमरे में कैद किया है। ऐसे में जरा सोचिये कि, जिस उम्र में बच्चों के हाथों में किताबें होनी चाहिए, उस उम्र में उन्हें नशे के कारोबार में इस्तेमाल किया जा रहा है। ये सिर्फ अवैध शराब की बिक्री का मामला नहीं, बल्कि नाबालिगों के भविष्य से खिलवाड़ का भी गंभीर विषय है।