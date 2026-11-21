माणकचौक पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ एमडी ड्रग के प्रकरण में फरार दो हजार के इनामी आरोपी वसीम उर्फ सत्तर पिता मोहम्मद अब्दुल गौरी (35) निवासी हरमाला रोड को गिरफ्तार कर लिया है। माणकचौक थाना प्रभारी विक्रमसिंह चौहान ने बताया 10 जुलाई को शादाब उर्फ भूरा से 19 ग्राम एमडी ड्रग जब्त की गई थी। पूछताछ में भूरा ने वसीम के भी इसमें शामिल होने की बात कही थी। तब से यह फरार चल रहा था। इस पर दो हजार रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था। आरोपी वसीम से एमडीएमए के स्त्रोत के संबंद में पूछताछ की जा रही है।