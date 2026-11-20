व्यापारी हर्षित के अनुसार 17 नवंबर सुबह इंदौर से रतलाम के लिए निकले। रतलाम में दुकानदारों से कैश कलेक्शन कर नीमच गए। यहां कलेक्शन कर रात में मंदसौर पहुंचे। रास्ते में मक्खन के ढाबे पर खाना खाया। रात में मंदसौर में बसेरा होटल में विश्राम किया। 18 नवंबर सुबह करीब 11 बजे मंदसौर में दुकानदारों से कलेक्शन कर मंदसौर से इंदौर के लिए निकले। जावरा में एक होटल में व्यापारी दोस्तों के साथ खाना खाकर रात में इंदौर के लिए निकले। रतलाम के पास महिंद्रा शोरूम के सामने रात करीब 11.15 बजे लघुशंका करने के लिए रुके थे।