अब हर रवाना ट्रेन में होगा ब्रेक टेस्ट, फोटो सोर्स- ANI
रतलाम। शीतकालीन त्योहारों के दौरान ट्रेनों में बढ़ती यात्री संख्या और अतिरिक्त यातायात दबाव को देखते हुए पश्चिम रेलवे ने वलसाड और गोरखपुर के बीच साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। विशेष किराये पर संचालित होने वाली यह ट्रेन रतलाम मंडल से होकर गुजरेगी। इससे रतलाम और आसपास के यात्रियों को उत्तर प्रदेश तथा गुजरात के बीच आवागमन के लिए अतिरिक्त रेल सुविधा मिलेगी।
रतलाम रेल मंडल के जनसंपर्क अधिकारी मुकेश कुमार के अनुसार ट्रेन संख्या 05062 वलसाड-गोरखपुर स्पेशल शनिवार, 21 नवंबर को वलसाड से रात 10.10 बजे रवाना होगी। यह ट्रेन रविवार को रतलाम मंडल के रतलाम स्टेशन पर सुबह 5.35 बजे पहुंचेगी और 5.45 बजे रवाना होगी। इसके बाद नागदा स्टेशन पर सुबह 6.48 बजे पहुंचकर 6.50 बजे प्रस्थान करेगी।
रतलाम स्टेशन पर दोपहर 12.15 बजे पहुंचकर 12.25 बजे प्रस्थान करेगी
निर्धारित मार्ग से होते हुए ट्रेन सोमवार सुबह 5.20 बजे गोरखपुर पहुंचेगी। इसी तरह ट्रेन संख्या 05061 गोरखपुर-वलसाड स्पेशल शुक्रवार, 20 नवंबर को गोरखपुर से दोपहर 2.35 बजे रवाना होगी। यह ट्रेन शनिवार को नागदा स्टेशन पर सुबह 11.28 बजे पहुंचेगी और 11.30 बजे रवाना होगी। रतलाम स्टेशन पर दोपहर 12.15 बजे पहुंचकर 12.25 बजे प्रस्थान करेगी। इसके बाद अगले दिन शाम 7.35 बजे अहमदाबाद पहुंचेगी।
इन स्टेशनों पर रहेगा ठहराव
स्पेशल ट्रेन दोनों दिशाओं में सूरत, वडोदरा, रतलाम, नागदा, भवानी मंडी, रामगंज मंडी, कोटा, गंगापुर सिटी, बयाना, ईदगाह आगरा, टूंडला, कानपुर सेंट्रल, ऐशबाग, बादशाहनगर, बाराबंकी, गोंडा और बस्ती स्टेशनों पर रुकेगी। इससे रास्ते में आने वाले प्रमुख शहरों के यात्रियों को भी सुविधा मिलेगी।
तीन श्रेणियों के कोच रहेंगे उपलब्ध
रेलवे की ओर से इस स्पेशल ट्रेन में यात्रियों की सुविधा के लिए एसी थ्री-टियर, एसी चेयर कार, स्लीपर और सामान्य श्रेणी के कोच लगाए जाएंगे। अलग-अलग श्रेणियों के कोच होने से यात्री अपनी सुविधा और बजट के अनुसार यात्रा कर सकेंगे। त्योहारों के दौरान नियमित ट्रेनों में आरक्षण की बढ़ती मांग के बीच इस अतिरिक्त ट्रेन से यात्रियों को राहत मिलने की उम्मीद है।
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