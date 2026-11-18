रतलाम रेल मंडल के जनसंपर्क अधिकारी मुकेश कुमार के अनुसार ट्रेन संख्या 05062 वलसाड-गोरखपुर स्पेशल शनिवार, 21 नवंबर को वलसाड से रात 10.10 बजे रवाना होगी। यह ट्रेन रविवार को रतलाम मंडल के रतलाम स्टेशन पर सुबह 5.35 बजे पहुंचेगी और 5.45 बजे रवाना होगी। इसके बाद नागदा स्टेशन पर सुबह 6.48 बजे पहुंचकर 6.50 बजे प्रस्थान करेगी।





रतलाम स्टेशन पर दोपहर 12.15 बजे पहुंचकर 12.25 बजे प्रस्थान करेगी



निर्धारित मार्ग से होते हुए ट्रेन सोमवार सुबह 5.20 बजे गोरखपुर पहुंचेगी। इसी तरह ट्रेन संख्या 05061 गोरखपुर-वलसाड स्पेशल शुक्रवार, 20 नवंबर को गोरखपुर से दोपहर 2.35 बजे रवाना होगी। यह ट्रेन शनिवार को नागदा स्टेशन पर सुबह 11.28 बजे पहुंचेगी और 11.30 बजे रवाना होगी। रतलाम स्टेशन पर दोपहर 12.15 बजे पहुंचकर 12.25 बजे प्रस्थान करेगी। इसके बाद अगले दिन शाम 7.35 बजे अहमदाबाद पहुंचेगी।