वर्षों से रेलवे फाटक पर ट्रेनों के गुजरने का इंतजार और जाम में फंसे रहने की मजबूरी अब खत्म होने की उम्मीद जगी है। दिल्ली-मुंबई रेलमार्ग पर आलोट अनुभाग के विक्रमगढ़ रेलवे फाटक (गेट नंबर 21) पर बहुप्रतीक्षित रेलवे ओवरब्रिज निर्माण की दिशा में बड़ा कदम उठने जा रहा है। 21 नवंबर को सांसद अनिल फिरोजिया ओवरब्रिज का भूमि पूजन करेंगे। इस परियोजना के लिए क्षेत्रवासियों ने लंबे समय तक संघर्ष किया। जनआंदोलन, ज्ञापन और लगातार उठती मांग के बीच राजस्थान पत्रिका ने भी इस जनसमस्या को प्रमुखता से प्रकाशित कर जिम्मेदारों का ध्यान आकर्षित किया।