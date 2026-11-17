शिवगढ़ पुलिस के अनुसार यह कार (MH 34 AT 8414) थाना क्षेत्र से गुजर रहे एटलेन मुंबई से दिल्ली तरफ जाने वाले रुट में वाला रुंडी के यहां दुर्घटनाग्रस्त हुई। कार में साबिर पिता हसन अली (60), उनकी पत्नी नसीमा (55), दो पुत्र सैफ (20) और जाहिद (25) सवार थे। इनकी कार की रफ्तार इतनी तेज थी कि कार एटलेन पर अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी। इससे कार पूरी तरह चकनाचूर हो गई। एटलेन की क्रेन से कार को बाहर निकाला गया। हादसे में सभी लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। रात में ही इन्हें मेडिकल कॉलेज लाया गया। यहां डॉक्टर ने साबिर को मृत घोषित कर दिया जबकि तीन अन्य घायलों को भर्ती कर लिया गया। घायलों के हाथ और पैर में फ्रैक्चर होने के साथ ही अन्य जगह चोटें आई है।