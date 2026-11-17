Bhoal news: स्मार्ट मीटर के दौर में बिजली बचाने का यह नया ट्रेंड तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। बिजली कंपनी के हालिया आंकड़ों से एक दिलचस्प तथ्य सामने आया है कि डेढ़ लाख बिजली उपभोक्ताओं ने अपनी बिजली खपत का एक कड़ा टारगेट सेट कर लिया है। ये सभी उपभोक्ता एक साल से खपत को 145 यूनिट पर ही बरकरार रखे हुए हैं। इसके पीछे की मुख्य वजह 150 यूनिट से ज्यादा खपत होने पर मिलने वाली सरकारी सब्सिडी खत्म होना है। 150 यूनिट के अंदर खपत रहे तो बिल 300 रुपए के आसपास रहता है, इससे अधिक होने पर बिल 1100 रुपए से 1200 रुपए तक बनता है।