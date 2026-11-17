Outsourcing Companies In MP : मप्र में सरकारी नौकरियों के अवसर घटने के बीच पांच लाख से अधिक युवाओं का रोजगार आउटसोर्स कंपनियों के भरोसे है। आरोप हैं कि 75 प्रतिशत कंपनियां, नेताओं और अधिकारियों की हैं। इनमें भर्ती से लेकर हर महीने मानदेय के भुगतान तक में मनमानी और लेनदेन का खेल चल रहा है। कंपनियां युवाओं को निर्धारित मानदेय से कम राशि दे रही हैं, जबकि नौकरी दिलाने के नाम पर 1.50 लाख रुपए तक वसूले जा रहे हैं। सरकारी विभागों, निगम-मंडलों, सार्वजनिक उपक्रमों और प्राधिकरणों में मैनपावर सप्लाई के नाम पर चल रही यह व्यवस्था अब निजी कंपनियों के लिए कमाई का बड़ा जरिया बनती जा रही है।