पीड़ित वकील योगेश गुर्जर ने बताया, वे रविवार रात अखंड नगर स्थित घर के बाहर कार से मौसेरे भाई का सामान उतरवा रहे थे। इस दौरान उनकी गली में काले रंग की कार आई। आरोप है कि कार में सवार पुलिसकर्मी ने मौसेरे भाई से कहा कि तुम्हारे बाप का रोड है। भाई ने पुलिसकर्मियों को कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन योगेश गुर्जर ने विरोध किया तो पुलिसकर्मी अभद्रता करने लगे। आरोप है नशे में पुलिसकर्मी ने मारपीट की। जबरदस्ती निजी कार में बैठाने का प्रयास किया, जिससे उन्हें मुंह और अन्य जगह चोट आई हैं। आरोप यह भी है कि हेंड कांस्टेबल मनोज ओझा और सिविल ड्रेस पहने पुलिसकर्मियों ने अभद्रता की है। पीड़ित ने खुद के वकील होने की बात भी बताई। पीड़ित का कहना है कि यह बात एसआइ संजय विश्नोई समझ रहे थे, लेकिन उनके साथ खड़े दो पुलिसकर्मियों ने परिवार के सामने अपनी अभद्रता जारी रखी।