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इंदौर में गंजेपन का शिकार हो रहे 15 से 25 साल के लोग, आप न करें ये 2 गलतियां, जानिए एक्सपर्ट की राय

Hair loss: युवाओं में 15-25 साल की उम्र में ही बाल झड़ने और गंजेपन की समस्या तेजी से बढ़ रही है। बिगड़ी दिनचर्या, तनाव और पोषण की कमी प्रमुख कारण बताए गए हैं।
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इंदौर

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Astha Awasthi

Updated: 16 Nov 2026, 5:50 PM IST

बाल झडऩे की समस्या, प्रतिकात्मक फोटो (Photo Source- magnific)

बाल झडऩे की समस्या, प्रतिकात्मक फोटो (Photo Source- magnific)

Health news: कम उम्र में बाल झडऩे की समस्या अब युवाओं को तेजी से परेशान कर रही है। 15 से 25 साल की उम्र में ही बाल पतले होने, हेयरलाइन पीछे जाने और गंजेपन की चिंता बढ़ रही है। पहले जहां इस उम्र में बाल झडऩे की समस्या कम देखने को मिलती थी, वहीं अब स्कूल और कॉलेज जाने वाले युवा भी इलाज के लिए पहुंच रहे हैं। इंदौर शहर के त्वचा रोग विशेषज्ञ डॉ. अंकित कोठारी के अनुसार पिछले चार साल में बाल झडऩे की समस्या में करीब 50 प्रतिशत तक बढ़ोतरी हुई है। कोविड के बाद यह परेशानी ज्यादा देखने को मिली है। उनके मुताबिक ओपीडी में आने वाले मरीजों में करीब 30 से 40 प्रतिशत बाल झडऩे की शिकायत लेकर पहुंच रहे हैं।

पोषण की कमी प्रमुख कारण

डॉ. कोठारी के अनुसार बाल झडऩे के पीछे आनुवंशिक कारण और हार्मोनल बदलाव की भूमिका रहती है, लेकिन युवाओं की बदली जीवनशैली भी समस्या बढ़ा रही है। देर रात तक जागना, पर्याप्त नींद नहीं लेना, अनियमित खान-पान, शारीरिक गतिविधियों की कमी और तनाव बालों की सेहत को प्रभावित कर रहे हैं। संतुलित आहार नहीं मिलने से शरीर में आयरन, विटामिन बी12 और विटामिन डी जैसे पोषक तत्वों की कमी हो सकती है। इसके अलावा थायराइड की समस्या और डेंगू, टाइफाइड सहित अन्य वायरल संक्रमणों के बाद भी बाल तेजी से झड़ सकते हैं।

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8 वर्षीय भी पहुंची इलाज कराने

डॉ. कोठारी के अनुसार हाल ही में आठ साल की एक बच्ची को परिजन बाल झडऩे की शिकायत लेकर उनके पास पहुंचे थे। जांच में पोषण की कमी को समस्या का प्रमुख कारण पाया गया। उनके मुताबिक, पांच साल की उम्र के बच्चों में भी असमय सफेद बाल देखने को मिले हैं। बच्चों में संतुलित आहार की कमी इस तरह की समस्याओं का एक कारण हो सकती है। वहीं युवाओं में जिम के दौरान बिना विशेषज्ञ की सलाह के सप्लीमेंट और स्टेरॉयड का इस्तेमाल भी चिंता का विषय है।

बाल झड़ने से रोकने के उपाय

  • सप्ताह में 2 बार बालोंकी नारियल तेल, बादाम तेल या आंवला-जैतून तेल से अच्छी तरह मालिश करें।
  • बालों को हैल्दी रखने के लिए डाइट में अंडे, दालें, पनीर और दूध शामिल करें।
  • पालक, चुकंदर, नट्स, और सीड्स खाएं जिससे विटामिन की कमी न हो।
  • बालों में माइल्ड या हर्बल शैंपू का इस्तेमाल करें।

न करें ये 2 गलतियां

  • बालों को ज्यादा कसकर न बांधें।
  • हेयर ड्रायर, स्ट्रेटनर जैसे हीट टूल्स का कम उपयोग करें।

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