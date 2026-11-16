इंदौर में गंजेपन का शिकार हो रहे 15 से 25 साल के लोग, आप न करें ये 2 गलतियां, जानिए एक्सपर्ट की राय

Health news: कम उम्र में बाल झडऩे की समस्या अब युवाओं को तेजी से परेशान कर रही है। 15 से 25 साल की उम्र में ही बाल पतले होने, हेयरलाइन पीछे जाने और गंजेपन की चिंता बढ़ रही है। पहले जहां इस उम्र में बाल झडऩे की समस्या कम देखने को मिलती थी, वहीं अब स्कूल और कॉलेज जाने वाले युवा भी इलाज के लिए पहुंच रहे हैं। इंदौर शहर के त्वचा रोग विशेषज्ञ डॉ. अंकित कोठारी के अनुसार पिछले चार साल में बाल झडऩे की समस्या में करीब 50 प्रतिशत तक बढ़ोतरी हुई है। कोविड के बाद यह परेशानी ज्यादा देखने को मिली है। उनके मुताबिक ओपीडी में आने वाले मरीजों में करीब 30 से 40 प्रतिशत बाल झडऩे की शिकायत लेकर पहुंच रहे हैं।